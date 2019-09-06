Piyasalarda hareketlilik Dolar ve Euro yükselişe geçti

Piyasalar Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki haftaki faiz kararına odaklanırken dolar/TL güne 5.70 civarında başlamıştı.

Dolar/TL öğle saatlerinden sonra yükselişe geçerek 5.7275’i test ederken, TL sert değer kazançları ve pozitif ayrışma ile başladığı haftanın son gününde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor.

Euro da 6,32 TL seviyesinden işlem görüyor.

TL haftanın ilk dört gününde dolar karşısında yaklaşık %2.5 değer kazanarak Temmuz ayı başından beri en iyi performansı gösteriyordu. Bu iyimserlikte enflasyon verilerinin Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimlerinde elini kuvvetlendirmesi ve küresel düşük faiz beklentileri olmuştu.

Küresel ticaret savaşlarının baskısının hissedildiği dolar/TL haftaya 5.85 civarında başlamış, beklentilerin üzerine açıklanan büyüme ile beklentilerin altında artış gösteren enflasyonun desteğiyle düşüşe geçmişti.

Bu sabah ise güne 5.70 civarında başlayan dolar/TL, gün içinde sakin bir seyirle 5.6885-5.7275 bandında dalgalandı. Dolar/TL saat 16:30’da 5.7076/5.7097’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.