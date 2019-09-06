  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 06 Eylül 2019 18:15

Piyasalarda hareketlilik Dolar ve Euro yükselişe geçti

Güne 5,70 TL'nin altında başlayan Dolar akşam saatlerine doğru günün en yüksek seviyesi olan 5.7275’i test etti. Euro da dolar gibi yükseliş eğilimine geçti ve 6,32 TL'yi gördü.

Piyasalarda hareketlilik Dolar ve Euro yükselişe geçti
A+ A-

 Piyasalar Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki haftaki faiz kararına odaklanırken dolar/TL güne 5.70 civarında başlamıştı.

Dolar/TL öğle saatlerinden sonra yükselişe geçerek 5.7275’i test ederken, TL sert değer kazançları ve pozitif ayrışma ile başladığı haftanın son gününde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor.

Euro da 6,32 TL seviyesinden işlem görüyor.

TL haftanın ilk dört gününde dolar karşısında yaklaşık %2.5 değer kazanarak Temmuz ayı başından beri en iyi performansı gösteriyordu. Bu iyimserlikte enflasyon verilerinin Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimlerinde elini kuvvetlendirmesi ve küresel düşük faiz beklentileri olmuştu.

Küresel ticaret savaşlarının baskısının hissedildiği dolar/TL haftaya 5.85 civarında başlamış, beklentilerin üzerine açıklanan büyüme ile beklentilerin altında artış gösteren enflasyonun desteğiyle düşüşe geçmişti.

Bu sabah ise güne 5.70 civarında başlayan dolar/TL, gün içinde sakin bir seyirle 5.6885-5.7275 bandında dalgalandı. Dolar/TL saat 16:30’da 5.7076/5.7097’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

dolar , döviz kuru , euro , serbest piyasa döviz , dolar kuru , dolar kaç tl , döviz kurları , euro kaç tl , dolar/tl , euro/tl , euro kuru
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM