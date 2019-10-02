Piyasalarda rüzgar tersine döndü ! İşte dolarda son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM açılış toplantısında yaptığı konuşmada özellikle Fırat’ın doğusunda arzu ettikleri neticelere ulaşamadıklarını ve kaybedecek tek bir gün olmadığını söyleyerek, “Fırat’tan Irak sınırına kadar oluşturacağımız 30 km güvenli bölgede 2 milyon kişiyi yerleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Erdoğan Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon olup olmayacağı sorusuna ise “Bir gece ansızın gelebiliriz” diye yanıt verdi.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.10 itibarıyla 5.7130/5.7193’ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro/TL ise 6.25 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 434,28 lira, satış fiyatı 445,13 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 271,37 lira, satış fiyatı ise 271,46 liradan işlem görüyor.

Erdoğan’ın Suriye’de güvenli bölge sağlanmasına yönelik operasyona ilişkin açıklamalarının öncekilere göre değişik içerdiğini söyleyen bir bankacı, “Açıklamalar daha önce ‘ABD ile birlikte yapmayı deneriz, olmazsa kendimiz yaparız’ mesajları içerirken dünkü mesajlardan ABD ile bu konuda uzlaşı sağlanamadığı ve artık Türkiye’nin bu süreci kendi devam ettireceği mesajı alıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu piyasadaki satış baskısını kuvvetlendiren bir etken konumunda. Gelişmekte olan para birimleri genelinde doların güçlenmesiyle genel bir satış baskısı varken bu gelişme TL’deki satış baskısının kuvvetlenmesi ve kurun 5.70’in üzerine çıkmasındaki ana belirleyici oldu.”

ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentiler ve TCMB’nin bundan sonraki faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentileri son dönemde TL’ye destek veriyordu. Ancak jeopolitik risklerde bir artış, ABD ile ilişkilere yönelik endişeleri de artırabilir.

Öte yandan Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri dün açıklanan orta vadeli programın ardından bu haftanın en önemli iç veri gündemi.