Piyasalarda tansiyon düşmüyor! Dolar kritik seviyenin üzerinde

Dün gece en düşük 6,4679'u gören dolar/TL sabah saatlerde 6,52'de işlem görüyordu.

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 6,51 TL'den güne başladı.

Euro ise aynı dakikalarda 6,99 TL' den işlem görüyor.

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 310,6 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 504,1 lira, cumhuriyet altını ise 2,104 liradan işlem görüyor.

Corona virüs kaynaklı gelişmeler küresel piyasaların yanı sıra Türk varlıkları üzerinde etkili oluyor.

Dünya çapında hükümetler virüsün ekonomiye verdiği tahribatı en aza indirgemek için önlem paketleri açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 milyar TL'lik ekonomik paket açıklamasının ardından dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"100 milyar TL'lik destek paketi iş dünyası ile istişare ile oluşturuldu.

Olası nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık. Belirlenen sektörler 3 ay likidite olarak desteklenecek. Likidite yanında teminat açığı sorununa da çözüm var.

Emekli maaşının artırılması 650 bin kişiye destek verdi.

İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. İhtiyaç dahilinde kılcal damarlara dokunacağız.

Belirlediğimiz sektörler stopaj, SGK primleri, KDV ödemelerini ertelememiz ciddi likidite sağlayacak. 50-60 milyar TL likidite rahatlama sunacak."