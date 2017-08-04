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  4. 04 Ağustos 2017 16:05

Piyasalarda tarihi zirve ! Euro yeni bir rekor daha kırdı

Bankalararası piyasada dolar 3,53 civarında hareket deiyor. Euro/TL gün içinde 4,21'e yaklaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Piyasalarda tarihi zirve ! Euro yeni bir rekor daha kırdı
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Eurodaki güçlü seyrin sürmesiyle euro/TL gün içinde 4,20'nin üzerinde yeni bir tarihi zirveyi gördü. Euro 4,2087'ye kadar çıkarak rekorunu tazeledi. 

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,53-3,54 bandında seyrini sürdürüyor.

Piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verisinin ardından dolarda belirgin bir hareket yaşanmadı. Tarımdışı işsizlik temmuz ayında 183 binlik beklentiye karşılık 209 bin artış kaydetti. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,3'le 16 yılın en düşüğüne geriledi.

Özellikle ABD ve Rusya arasındaki siyasi gerilimin ve jeopolitik risklerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5190 seviyesinin destek, 3,5550 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar, euro karşısında yaklaşık 2.5 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Dolar, Fed'in para politikasını sıkılaştırma hızı konusunda belirsizlikleri artıran güçsüz ABD ekonomik verileri ve Washington'u etkileyen siyasi karışıklıktan dolayı hafta süresince baskı altında kalmaya devam etti.

Bu yıl dolar karşısında yüzde 12,5'ten fazla değer kazanan euro, dolardaki zayıflığın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programının ölçeğini daraltmaya başlayacağı beklentisinde destek buluyor.
 

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