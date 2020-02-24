Piyasalarda yangın var! Altın yine rekor kırdı, dolar 6,15'e koşuyor!

İdlib’de yaşanan gelişmeler, corona virüsün küresel piyasalara etkileri ve Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını arkasında bırakan piyasaya hareketli bir haftayı geride bıraktı. Dolar/TL yeni haftaya 6.10 seviyesinin üstünde başlarken cuma gece yarısı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB- ve görünümünü ‘durağan’ olarak teyit etti. Foreks anketinde de beklenti notun ve görünümün değişmeyeceği yönündeydi.

Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde yükselerek 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkan dolar/TL, yeni haftada 6,14-6,15 aralığında seyrediyor.

Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,64'te seyrini sürdürüyor.

Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 10.75'e çekmesi ve küresel piyasalarda corona virüs endişeleri de kur üzerinde baskı yapmıştı.

FITCH TÜRKİYE'NİN NOTUNU DEĞİŞTİRMEDİ

Öte yandan Cuma akşamı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu beklendiği üzere BB- olarak teyit etti. Not görünümü de durağan olarak kaldı.

Yurt içinde bugün kuru etkileyecek bir veri bulunmazken İdlib merkezli gelişmeler piyasaların radarında olacak.

Altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından 329,6 liradan alıcı buluyor.

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 329,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.215 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.679,70 seviyesini görmesi sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,6 artışla 1.669 dolar seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.