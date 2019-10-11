Piyasalarda yangın var ! Dolar 5,90'a, Euro 6,50'ye dayandı!

Türkiye sınır güvenliğini korumak için terör örgütleri ile kararlı mücadelesine devam ediyor. Operasyonun yapılacağı uzun süredir belli olduğu için dolar/TL ilk etapta operasyona sınırlı bir yükselişle tepki vermişti. Daha sonra haber akışının da etkisiyle kur yükselişe geçmişti.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 17.30 itibarıyla 5.86 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6.48 TL civarında işlem görüyor.

1 Ekim 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 449,38 lira, satış fiyatı 460,62 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı spot piyasada 280,81 lira, satış fiyatı ise 280,91 liradan işlem görüyor.

ABD'de Cumhuriyetçi Partililer, Türkiye'nin Suriye'ye karşı askeri hârekat başlatmasının ardından Başkan Donald Trump'ın Suriye politikasını kınarken bazı vekiller Nato üyesi Türkiye'ye karşı “çok ağır” yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Kur eylül ayı başından bu haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında seyretti. Bankacılar bu bandın kırılması için yurt dışı piyasalarda risk iştahında ciddi bir bozulma veya içeride olumsuz bir haber akışı olması gerektiğini belirtiyordu. Artan jeopolitik endişeler yükselişi tetikleyen sebep oldu.

Bankacılar hafta başından bu yana kamu bankalarının dolar satışlarının gözlendiğini ve bu nedenle de dolar/TL'nin 5.85 seviyesini aşmakta zorlandığını belirtmişti. Ancak operasyonun sonuçları ve başta ABD ile ilişkilere etkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5.87 seviyesinin de üzerini gördü.