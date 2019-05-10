Piyasalardaki gergin bekleyiş sürüyor! Dolar ve Euro yine kritik seviyede

Dün Merkez Bankası'nın TL'yi kısıp dövizi bollaştırma hamleleri ile toparlanmaya çalışan dolar/TL bugün güne 6.14 seviyesinin altında başladı. Doların gözü YSK'nın tekrar kararı aldığı İstanbul seçimlerinin yankıları ve ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşında.

Merkez Bankası önce 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verirken, ardından Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilmesine karar verdi.

Dolar/TL 08:22’de 6.1250/6.1277 seviyesinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD’nin Çin’den 200 milyar dolar tutarında ithalat için gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltme kararı bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Çin, ABD’nin Çin malları için gümrük tarifelerini yükseltmesine sonrası karşı tedbirler alınacağını açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin katılımları ile ABD ile Çin arasında ticraet görüşmeleri bugün de devam edecek.