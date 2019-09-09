Piyasaları hareketlendiren iddia: Kurumlar vergisinde oran düşüyor mu ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün ekonomistlerle yaklaşık 5 saat süren bir toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya katılan üç katılımcının verdiği bilgiye göre Albayrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar ve katılımcıların aldığı mesajlar şöyle:

*2018-2020 yılları için %20’den %22’ye çıkarılan Kurumlar Vergisi’nde 2020 sonu gelmeden bir indirim yapılması konusunda çalışılıyor. Gelir vergisinde (GV) ise daha adaletli bir yaklaşım esas alınacak bir sistem üzerinde çalışılıyor, katılımcılar GV’nin üst dilimlerinde artış olabilecek şekilde bir değişiklik izlenimi aldılar.

*Cari açık ve enflasyonda son bir yılda kırılganlığı azaltmak adına bir çok adım atıldı ancak süreci “yolun başındayız” sözleriyle nitelendiren Albayrak, iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

*Enflasyonda Eylül’de büyük ihtimal tek hanenin görüleceğini belirten Albayrak, ardından enflasyonda bir miktar yükseliş olacağını da belirtti. Albayrak “enflasyonu orta uzun vadede mutlaka %5’in altına indirmemiz gerekiyor” ve “enflasyonu kalıcı indiremeden bir üst lige çıkamayacağımızı çok iyi biliyoruz” dedi.

‘YÜZDE 5 BÜYÜME MÜMKÜN’

*Albayrak YEP’in bu ay bitmeden açıklanabileceğini söyledi.

*Büyüme için bu yıl pozitif, önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği %5 mümkün.

*Katılımcılar bütçe açığının GSYH’ya oranının bu yıl %3’ün altında kalacağı, önümüzdeki yıllarda da maastricht kriteri olan %3’ün altında kalmanın esas alınacağı bir uygulama izlenimi edindiler.

*Albayrak TCMB’nin kredilerin doğru noktalara yönlendirmesi ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirtti. Katılımcılar bunu 2020’de gündeme gelmek üzere zorunlu karşılık oranlarının kredi segmentlerine bağlı olarak farklı uygulanabileceği bir çalışma olarak algıladı.

*Albayrak “TLREF’i önemsiyoruz” dedi; Hazine’nin TLRREF’e dayalı bir borçlanma aracı ihracı yapabileceğini belirtti.

*Albayrak kurda rekabetçi bir politika benimsenmesinin istendiğini söyledi.

*Katılımcıların sorunlu krediler konusundaki sorularına Albayrak; BDDK’nın çalışmasının yıl sonu itibarıyla NPL oranının en çok %6’ya kadar yükselebileceğini gösterdiğini söyledi.