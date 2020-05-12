Piyasaların ateşi düşüyor! Dolar kritik seviyenin altına geriledi

Dün 7,06-7,10 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybıyla 7,0756'dan tamamladı. Dünkü düşüşünü yeni güne taşıyan kur, 7 TL'nin altına indi. Dolar/TL saat 15.00 itibarıyla 6,9824'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,5856'dan, sterlin/TL ise 8,6598'den satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 100 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08 sınırına kadar gerilemesi sonrası tepki alımlarıyla 1,0810 seviyesinde dengelendi.

'7 LİRA KIRILIRSA 6,95 GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00 seviyesinin altının görülmesi durumunda 6,95'in gündeme geleceğini dile getirdi.

ALTIN FİYATLARI DA DÜŞÜYOR

Geride bıraktığımız hafta 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden altının gram fiyatında düşüş sürüyor.

Gram altın 386 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.539 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 1.700 doların hemen üzerinde 1.701,46 dolardan işlem görüyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.