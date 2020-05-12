  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 12 Mayıs 2020 15:20

Piyasaların ateşi düşüyor! Dolar kritik seviyenin altına geriledi

Güne düşüşle başlayan dolar/TL günler sonra 7 lira seviyesinin altına geriledi. Euro/TL ise 7,58 civarında işlem görüyor. Gram altın da 386 liradan alıcı buluyor.

Piyasaların ateşi düşüyor! Dolar kritik seviyenin altına geriledi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Dün 7,06-7,10 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybıyla 7,0756'dan tamamladı. Dünkü düşüşünü yeni güne taşıyan kur, 7 TL'nin altına indi. Dolar/TL saat 15.00 itibarıyla 6,9824'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 7,5856'dan, sterlin/TL ise 8,6598'den satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 100 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08 sınırına kadar gerilemesi sonrası tepki alımlarıyla 1,0810 seviyesinde dengelendi.

'7 LİRA KIRILIRSA 6,95 GÜNDEME GELEBİLİR'
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00 seviyesinin altının görülmesi durumunda 6,95'in gündeme geleceğini dile getirdi.

ALTIN FİYATLARI DA DÜŞÜYOR

Geride bıraktığımız hafta 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden altının gram fiyatında düşüş sürüyor.

Gram altın 386 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.539 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 1.700 doların hemen üzerinde 1.701,46 dolardan işlem görüyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve  yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dolar , altın , güncel altın fiyatları , cumhuriyet altını , döviz kuru , euro , çeyrek altın fiyatı , altının gramı , çeyrek altın , altın yorumları , serbest piyasa döviz , altın fiyatı , gram altın , canlı altın , çeyrek altın ne kadar , altın gramı , gram altın fiyatı , çeyrek altın fiyatları , kapalı çarşı altın , euro/tl , dolar kuru , dolar kaç tl , döviz kurları , euro kaç tl , dolar/tl , euro kuru
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM