Piyasaların ateşi sönmüyor ! Dolar, 6 TL'ye koşuyor !

Piyasalar S-400 konusundaki gelişmeler ve YSK’nın AK Parti’nin başvurusu ile gündeme aldığı İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebine yönelik değerlendirmesini izlerken, bir yandan da PPK açıklamasına odaklanmış durumda. Dolar/TL bu sabah güne 5.8880/5.8901 seviyesinde başladı.

Dolar dün 5,89'lara kadar çıksa da günü 5,87 TL seviyelerinde noktalamıştı. Yeni günde ise dolar 5,88 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,58 TL seviyelerinde yer alıyor.

Piyasaların gözü TCMB tarafından Para Politikası Kurulu toplantısında bugün açıklanacak olan faiz kararında. Karar öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8790 seviyesinin önemli direnç, 5,8450'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

TCMB’nin politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutması beklenirken, ekonomistlerin yılın kalanında indirim beklentileri 250 baz puana geriledi. Reuters’ın toplam 19 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 16 kurum 25 Nisan’daki politika faizi için tahmin verirken, tamamı politika faizinin yüzde 24’te tutulmasını bekliyor.

Fitch Solutions’ın değerlendirmesinde İstanbul’da muhalefetin kazandığı seçimlerin sonuçlarına itirazların devam etmesinin siyasi belirsizliğin daha da artmasına yol açtığı; döviz rezervlerinin gerilediği ve ekonominin iyi yönetilmediği kaygılarının TL’nin seçimler öncesi ve sonrası (öncekilere kıyasla) daha sert değer kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Değerlendirmede TCMB’nin önümüzdeki aylarda politika faizini gevşetecek pek alanı olmadığı ifade edildi.