Piyasaların gözü YSK'da; Dolar/TL 5,70'i aştı !

Ekonomik aktivitede yavaşlama ve TL’deki değer kaybının ithalatı pahalı hale getirmesiyle son aylarda fazla veren ya da sınırlı açık veren cari işlemler dengesinin Şubat ayında 850 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Cari işlemler Ocak’tan sonra Şubat’ta da açık verecek olsa da bir önceki yıla kıyasla açıktaki daralma trendi sürüyor. Dolar/TL saat 12:10’da 5.7185/5.7214 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

İSTANBUL ANA ENGEL

Hafta başından bu yana dolar/TL 5.60-5.73 aralığında hareket ediyor. Seçimlerin üzerinden 11 gün geçmiş olmasına karşın İstanbul’da hâlâ bir sonuca ulaşılamaması ve seçimin tekrarlanabileceği yönündeki söylemler hali hazırda TL’nin yön belirlemesi önündeki ana engel. Bu nedenle TL gelişmekte olan piyasa para birimlerinde gözlenen pozitif performansa katılamıyor.

Analistler reform paketine piyasa tepkisinin nötr olduğunu, piyasaların önümüzdeki dönemde yapısal reformların uygulanma hızı ve gelecek detayların izleneceğini belirtirken; İstanbul seçimlerinin tekrarlanabileceği endişeleri nedeniyle TL’nin kırılgan kalmaya devam edeceğini, ABD-Türkiye gerginliğinin de endişe kaynağı olacağını belirtiyor.

Yerel seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’dan daha fazla oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son olarak AK Parti’nin İstanbul’da 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddederken, İstanbul’da 21 ilçede 51 sandıkta oyların tekrar sayılmasına karar verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yerel seçim sonuçlarının İstanbul açısından berraklaşmadığını belirterek, olağanüstü itiraz yoluna başvuracaklarını söyledi.

YENİ REFORM PAKETİ AÇIKLANDI

Öte yandan Albayrak, 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına verdi.

İşte grafiklerle ekonomideki yapısal dönüşüm adımları

Albayrak kamu bankalarına DİBS ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye enjeksiyonu yapılacağını söylerken; reformların bazı unsurlarını olumlu olarak niteleyen analistler, bütçe üzerinde yaratabileceği baskının izleneceğini söylediler.

Programı bütçe üzerinde baskı yaratma potansiyeli nedeniyle riskli gören analistler, çok fazla detay içermemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde uygulamaların yakından izleneceğini belirttiler.

Albayrak ayrıca finans sektörü, sigortacılık, enflasyon, kamu maliyesi ve bütçe disiplini ana başlıkları altında bu yıl yapılacak bir dizi reformun tanıtımını yaptı. Albayrak atacakları adımların bütçe disiplininden taviz vermeyeceğini belirtti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 29 Mart’ta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28 seviyesindeydi. Önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 17.43 seviyesinde olan faiz dün spot kapanışta yüzde 17.56 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün ise spot kapanışta yüzde 21.74, valörde son işlemde yüzde 21.25 seviyesindeydi.