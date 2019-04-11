Piyasaların gözü YSK'da; Dolar/TL yine 5,70 sınırında!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün reform paketini açıklaması ardından dolar/TL bir miktar dalgalansa da anlamlı bir tepki gözlenmezken, piyasaların gözü hala belirsizliğini koruyan İstanbul'daki yerel seçimlerin sonucunda. Dolar/TL bu sabah güne 5.70 seviyesinin hemen altında başladı.

Dün 5,64-5,71 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,6942'den tamamladı. 11 Nisan sabahı ise dolar 5,67 TL'de işlem görüyor. Euro/TL ise 6,41 TL’de yer alıyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 238 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü 238,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışla hemen hemen aynı seviyelerde bulunarak 238 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 394 lira,Cumhuriyet altını 1.606 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında güne 1309 dolar seviyelerinde başlasa da 08.00 itibarıyla1.306 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.



Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 240 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Albayrak, 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına verdi. Dolar/TL saat 07:10 itibari ile güne 5.6878/ 5.6893 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Albayrak dün düzenlediği basın toplantısında kamu bankalarına DİBS ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye enjeksiyonu yapılacağını söylerken, reformların bazı unsurlarını olumlu olarak niteleyen analistler bütçe üzerinde yaratabileceği baskının izleneceğini söylediler.

Programı bütçe üzerinde baskı yaratma potansiyeli nedeniyle riskli gören analistler, çok fazla detay içermemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde uygulamaların yakından izleneceğini belirttiler.

Albayrak ayrıca finans sektörü, sigortacılık, enflasyon, kamu maliyesi ve bütçe disiplini ana başlıkları altında bu yıl yapılacak bir dizi reformun tanıtımını yaptı. Albayrak atacakları adımların bütçe disiplininden taviz vermeyeceğini belirtti.