Piyasaların yangını sönmüyor! Dolar 6,50'ye dayandı !

Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,4570'ten alıcı buluyor.

Dün 6,50 sınırına kadar çıkan dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirleri açıklamasının ardından düşüşe geçerek 6,3773'e kadar geriledi. Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 6,3971'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 6,4570'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1 artışla 7,1075'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,8040'tan satılıyor.

Euro/dolar paritesi, dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un altına gerilese de bugün tekrar yükselerek 1,1015 seviyesinde dengelendi.

Dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın dün 313 liradan güne başlamış, gün içinde ise 300 liranın altına kadar gerilemişti.

Bugün gram altın 307 seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 307 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 313,1 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 500 lira, Cumhuriyet altını da 2.049 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 3'e yakın azalışla 1.468 dolar seviyesinde dengelendi.

Dünya genelinde artan corona virüs paniği ve küresel piyasalara etkisi devam ederken, borsada kayıplar yaşanıyor.

Fed 2 gün önce sürpriz bir hamleyle fonlama faizini yüzde 0–0.25 aralığına çekti. Tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artırma taahhüdünde bulundu. Ancak bu adımlar küresel piyasalarda iyimserlik oluşturmaya yetmedi.

KÜRESEL RESESYON UYARISI

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, corona virüs salgınını önlemek için başlatılan tedbirler nedeniyle ekonomilerin durması sonucu dünya çapında resesyon görüleceğini ve gelecek 12 ayda ABD'li finans dışı şirketlerin temerrüt oranlarının yüzde 10'u aşabileceğini bildirdi.

S&P tarafından yayımlanan raporda, "Covid-19'u sınırlama önlemleri ekonomik faaliyetlerin aniden durmasına yol açarak bu yıl küresel resesyona neden olacak" denildi.