Rekor kıran dolar ve euroda son durum

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Kur, bu sabah bankalararası piyasada yeni zirve olan 5,45'i gördü.

Piyasada gözler ABD'ye giden Türk heyetinin yaptığı görüşmelerin sonucunda.

Euro/TL de 6,31'in üzerine kadar yükseldikten sonra 6,24'in üzerinde dengelendi.

Dolar/TL 5,39, Euro/TL 6,25'in üzerinde işlem görüyor.

BORSA GÖZÜNÜ 100 BİNE DİKTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, temmuzun ikinci yarısında başlayan yükseliş eğilimini, yoğun haber akışına karşın ağustos ayına da taşıdı ve 98 bin puanı aşarak gözünü 100 bin seviyesine dikti.

Bugün yurt içi piyasalarda önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ABD verileri takip edilecek.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen uzmanlar, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi.

ABD-TÜRKİYE GÖRÜŞMELERİ

Türkiye'den dokuz kişilik bir diplomatik heyet, Amerika ve Türkiye arasındaki gerginlikleri gidermek amacıyla Washington’da temaslarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Ann Nauert, “Türk heyetiyle ilave görüşmeler yaptık. Müzakereler devam ediyor.” dedi.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi. Ancak, saatler süren görüşmelerden sonra, herhangi bir ilerleme işareti bulunmuyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlığı’ndan üçer yetkili yer alıyor.

Türk heyet Sullivan ile yaptıkları görüşmeden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplamadılar.

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