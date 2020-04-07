Rekor üstüne rekor kıran altın daha da yükselir mi ?

Corona virüs vakalarının sayısında artış hızının yavaşlaması piyasalardaki iyimser havayı desteklemeye devam ediyor.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle yükselişe geçen dolar/TL kuru dün gece 6,80'in kıyısından döndü.

Kur bugün 6,75'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,37 seviyesinde yer alıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisinin sürdürdüğünü, dolar/TL'de 6,68-6,75 aralığının izleneceğini kaydetti.

Geride bıraktığımız hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekorla başladı.

Gram altın dün 357 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü; bugün ise güne 361,58 liradan başladı.

Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.660,04 dolar civarında bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

“ÇIKIŞIN SÜRMESİ HALİNDE 400 TL SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR”

GCM Yatırım / Yardımcı Analisti Kaan Kutsar altın fiyatlarının seyri hakkın açıklamalarda bulundu.

Gram altın fiyatının, 334-338,70 TL bölgesi üzerinde oluşmaya devam ettiği sürece, pozitif beklentinin ön planda olmaya devam edebileceğini söyleyen Kutsar, “Yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 362,85 seviyesine doğru fiyatlamalar söz konusu olabilir. İlgili çıkışın sürmesi halinde 370,25 TL– 385,50 TL ve 400,00 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

400 TL seviyesine doğru oluşabilecek çıkışlarda 375,00 – 380,85 – 390,00 TL ve 395,00 TL ara seviyeleri de takip edilebilir.” açıklamasında bulundu.

“YENİ YÜKSELİŞLER GÖZLEMLENEBİLİR”



Yükseliş hareketinin 362,85 seviyesinde baskılanması durumunda 355,00 – 348,00–343,00 ve 338,70 TL seviyelerine doğru geri çekilmelerin söz konusu olabileceğini söyleyen Kutsar, “Oluşabilecek aşağı yönlü fiyatlamaların 334,00–338,70 TL bölgesi ile sınırlı kalması halinde, yeni yükselişler gözlemlenebilir.

Bu sebeple, negatif yönlü beklentinin pekişebilmesi için 334,00 seviyesinin kırılmasına ve 334,00 seviyesi altında kalıcı fiyatlamaların oluşmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda 330,00 – 325,00 ve 320,00 TL karşılaşılabilecek seviyeler olarak kaydedilmiştir. Gerçekleşebilecek bu tip bir geri çekilmede, fiyat 75 ve 89 periyotluk üstel hareketli ortalamaların desteklediği 313,00 TL seviyesi üzerinde kaldıkça, pozitif yönlü ana trendi korunabilir. Aksi halde ana trendin negatif dönebileceğini belirtmekte fayda olabilir.” ifadelerini kullandı.



