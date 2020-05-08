Rekor üstüne rekor kıran dolar ve altın yeni güne böyle başladı

Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bu sabah 7,26'yı aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı.

Kur şu dakikalarda 7,17'de seyrediyor.

Dolar/TL'de, 13 Ağustos 2018'de de 7,24 seviyesi görülmüştü.

Euro/TL ise 7,73'ten işlem görüyor.

Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Altın fiyatları, kötüleşmekte olan ekonomik verilerin corona virüs pandemisinin büyümeye verdiği hasarın uzun süreceği endişelerini güçlendirmesi sonrası güçlü konumunu sürdürdü.

Altının gram fiyatı, bugün 395 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 394 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.573 liradan satılıyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 390,2 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.694 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.