Reuters'tan dikkat çeken Erdoğan analizi: ''Erdoğan'ın fazla seçeneği yok''

Türkiye’de son dönemlerde hızla yükselen enflasyon ve büyüyen cari açık yatırımcılar için huzursuzluk yaratırken Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim ise huzursuzluğu artırdı.

Reuters’ta yer alan analize göre şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki en acil sorun nakit.

JPMorgan’a göre, 2019 Temmuz ayına kadar Türkiye’nin 179 milyar dolarlık dış borcunun vadesi gelecek. Bunun 146 milyar doları özel sektörün, özellikle bankaların borcu. Genellikle dışarıda borçlanan bankalar, kazançları TL cinsinden olduğu için, liranın değer kaybı durumunda ciddi bir borç uyumsuzluğu ile karşı karşıyalar.

AK Parti’ye yakın kaynak, “Ekonomi ciddi bir kaygı nedeni çünkü halk yoksullaşıyor. Uzun yıllar, inşaat dışında yatırım yapmadık; inşaat da yenmez. Teknoloji ve sanayiye yatırım yapma trenini kaçırdık” dedi. Enflasyon yükseldikçe Merkez Bankası TL’deki değer kaybını frenlemek için gelecek hafta faiz artıracağının işaretlerini veriyor. Ne var ki, faiz için “bütün kötülüklerin ana-babası” diyen Erdoğan’ın görüşleri dikkate alınırsa, artış ne kadar olursa olsun çok geç ve çok yetersiz olabilir. Bu durumda Türkiye’nin ihtiyacı olan bir kurtarma yardımı için IMF’ye başvurması ihtimali güçleniyor.

Bir akademisyen, hükümetin bir süre ‘işleri idare etmeye çalışacağını’ ancak Erdoğan çözüm getiremezse kitlesel boyutta işsizlik ve tepkilerin doğacağını söyledi.