S-400'ler sonrası Dolar kaç TL oldu ? İşte son durum...

Dolar/TL Rusya'dan satın alınan S-400 savunma sisteminin parçalarının Türkiye'ye gelmeye başladığının duyurulması ardından yükseldi. Açıklama öncesi 5.6830 seviyesinde olan dolar/TL, 5.76'nın üzerine çıktı. Dolar/TL saat 19.05 itibarıyla 5.7046/5.7111'den işlem gördü.

Milli Savunma Bakanlığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara Mürted Hava Meydanı’na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

Savunma Sanayi Başkanlığı ise S-400’e ait parçaların teslimatının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve sistemin bütünüyle hazır olmasının ardından ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacağını duyurdu.

Dolar/TL saat 19.05 itibarıyla 5.7046/5.7111’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bir bankacı, “S-400’lerin gelmeye başladığı açıklaması sonrası kurda yukarı tepki gördük. Ancak küresel iyimser bir hava var ayrıca ABD’nin olası yaptırımlarının hafif olabileceği ya da ötelenebileceği beklentisi devam ediyor. Dolayısıyla şimdilik sınırlı bir tepki görüyoruz” dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta yaptığı açıklamalar Fed’in 30-31 Temmuz tarihlerinde yapacağı toplantıda daha büyük çaplı faiz indirimine gideceği beklentilerini yeniden canlandırdı. Buna karşılık bölgesel Fed başkanlarının karşıt ifadeleri piyasalarda kafa karışıklığı yaratırken, dün ABD enflasyon verisi de Fed’in bu ay sert faiz indirimine gideceği beklentilerini sınırladı.

Bir bankacı, “Fed faizine ilişkin vadeli işlemler hala 25 baz puan da olsa faiz indirimini fiyatlıyor. Bu beklentinin verdiği desteğe karşın içerideki riskler nedeniyle TL lehine sınırlı fiyatlama devam edebilir. Kurda 5.6620 seviyesi önemli ancak asıl olarak 5.60 seviyesinin kırılıp kırılmayacağı izlenecek” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Piyasalar Fed’in yanı sıra TCMB’den gelecek olası mesajlar ile 25 Temmuz’daki PPK toplantısına odaklanmış durumda. TCMB’den yeni başkan Murat Uysal’ın görevi devralmasının ardından yapılan yazılı açıklamada önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtilmişti. 25 Temmuz’da yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.

Reuters’ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Çetinkaya’nın görevden alınarak faizlerin düşürülmesine daha sıcak baktığı belirtilen Murat Uysal’ın TCMB başkanlığına getirilmesinin ardından bu ay faiz indirimlerine başlaması beklenen TCMB’den indirim beklentisi başkan değişimi öncesine göre 100 baz puan artarak 200 baz puana yükseldi.

TCMB’nin bu ay faiz indirimlerine başlamasını bekleyen katılımcıların sayısı da başkanın değişiminden önceki döneme göre arttı.

S-400 VE DOĞU AKDENİZ GELİŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR

Analistler yüksek dolarizasyon, TCMB’nin para politikasına ilişkin belirsizlikler, bu ay içinde teslim edilmesi beklenen S-400’ler nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulama ihtimali ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda yeni bir petrol ve doğalgaz sondaj faaliyeti yürütmeye başlamasıyla Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklı artmaya başlayan tansiyonun TL için küresel piyasalara paralel olası değer kazançları karşısındaki ana risk unsurları olarak öne çıktığını belirtiyor.

TCMB verilerine göre 5 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 526.7 milyon dolar artışla 115.5 milyar dolar ile rekor seviyeye geldi. Öte yandan Avrupa Birliği (AB), hazırladığı taslak metine göre Kıbrıs’ta “yasadışı” hidrokarbon sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile hava taşımacılığı anlaşması hakkındaki müzakereler ile üst düzey diyalogu askıya alacak ve 2020 yılında Türkiye’ye yapacağı mali yardımı azaltacak.

Tahvil piyasasında ise Cuma günü son işlemde %18.98 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta %19.21, valörde son işlemde %19 seviyesindeydi.

Cuma günü spot kapanışta ortalama %16.08, valörde son işlemde %16.21 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta son işlemde %17.06 seviyesindeydi.