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  4. 08 Ocak 2018 10:12

Sanayide sevindiren rakamlar

TÜİK Kasım ayı sanayi üretim rakamlarını açıklandı. Sanayi üretim, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, Ekim 2017'ye göre ise yüzde 0,3 arttı.

Sanayide sevindiren rakamlar
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2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9, imalat sanayi sektörü endeksi %7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,8 arttı.

Sanayi üretim
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