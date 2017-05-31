Şeker Leasing’den finansman bonosu ve tahvil ihracı

546 gün vadeli tahvil halka arzının ek getirisi yüzde 4, 364 gün vadeli finansman bonosu halka arzının ek getirisi ise yüzde 3,50 olacak. 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracında ise yatırımcılara yüzde 14,10 yıllık basit faiz oranı garanti edilecek.

Şeker Leasing, toplam 60 milyon TL nominal tutarında, 3 vade seçenekli finansman bonosu ve tahvil halka arz edecek. Bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olacak 40 milyon TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu, 10 milyon TL tutarındaki finansman bonosu ve yine 10 milyon TL tutarındaki tahvil halka arzı için 01-02 Haziran 2017 tarihlerinde talep toplanacak. Toplam 60 milyon TL tutarındaki finansman bonosu ve tahvil halka arzının tutarı, talep doğrultusunda 70 milyon TL’ye yükseltilebilecek.



Hesaplanacak gösterge faiz üzerinden 364 gün vadeli finansman bonosu yatırımcısına yüzde 3,50, 546 gün vadeli tahvil yüzde 4 oranında ek getiri sağlayacak. 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracında ise yatırımcılara yüzde 14,10 yıllık basit faiz getirisi garanti edilecek.

364 gün vadeli kuponlu finansman bonosu ve 546 gün vadeli kuponlu tahvillerin ilk kupon faiz hesaplanmasında gösterge tahvil olarak TRT150519T15 tanımlı kıymet esas alınacak.



364 gün vadeli 91 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihracının anapara ödemesi, vade sonu olan 05 Haziran 2018’de, 546 gün vadeli 91 günde bir değişken faizli kupon ödemeli tahvil ihracının anapara ödemesi vade sonu olan 04 Aralık 2018’de gerçekleştirilecek. 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna yatırım yapanlar ise anapara ve faizini tek seferde, vade bitimi olan 28 Kasım 2017’de alacaklar.



Şeker Leasing’in finansman bonosu ve tahvil halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank şubeleri, www.sekeryatirim.com.tr, www.sekerleasing.com.tr ve www.kap.gov.tr’den bilgi edinebiliyor.