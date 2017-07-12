Snapchat hisseleri çakıldı

Dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan "Snap" adlı firmanın hisseleri şirketin ilk halka arz edildiği (IPO) fiyatın altına geriledi.

New York borsasında işlem gören Snap firmasının hisse başına değeri bugün 15,44 dolara kadar gerilerken, yüzde 8,9 kayıpla 15,47 dolardan günü tamamladı.

Böylece, Snap'in hisse değeri 17 dolar olan IPO fiyatının altına düştü. Ayrıca, firmanın piyasa değeri de 18 milyar dolara geriledi.

Şirketin hisseleri 15 Haziran'da 17 dolara kadar gerilemiş, ancak bu tarihten sonra 17-18 dolar bandında seyrederek, IPO fiyatının üzerinde kalmayı başarmıştı.

2 Mart'taki IPO'sunda firmanın hisseleri 17 dolardan satışa sunulduktan sonra 2 saat içinde 25,75 dolara çıkarak yüzde 51 prim yapmıştı.

Aynı gün, Snap'in piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolar olurken, şirket piyasa değeri 11 milyar doları bulan Twitter'ı geride bırakmıştı.