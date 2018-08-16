Şoke eden analiz: ''Piyasalardaki düşüş geçici''

İşte Blomberg'de yer alan çok konuşulcak analizden başlıklar;

"Merkez Bankası faizi yeterince yükseltmedi. Kanama yeniden başlayabilir"

"Kimse bu krizin bittiğine inanmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile, muhtemelen kazanamayacağı, diplomatik ve ticari bir savaşta hâlâ sert bir şekilde mücadele ediyor. Türkiye'nin merkez bankası da faiz oranlarını lirayı koruyacak kadar hızlı bir şekilde yükseltmiyor. Bu, kanamanın tekrar başlayacağı anlamına gelir."

"Ekonomik büyüme borç biriktirmek üzerine inşaa edilmiş"

"Noah Smith, bunun 1990'larda Asya'yı ve Latin Amerika’yı da içine alan para krizlerine benzediğini yazıyor. Türkiye için gerçekten sıkıntı veren şey, son yıllardaki ekonomik patlamanın, şüpheli gayrimenkul ve altyapı projeleri için borç biriktirmek üzerine inşa edilmiş olması. Noah diyor ki, bu genellikle iyi bitmez."

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