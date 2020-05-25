Son kamuoyu anketinde dikkat çeken artış!

ANAR, "Covid 19 Salgını Kamuoyu Algı ve Tutum Araştırması" başlıklı anket sonuçlarını yayımladı. 9-18 Mayıs tarihleri arasında, 26 ilde yaşayan 2 bin 43 kişiyle yapılan anket, 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildi.

Araştırma sonucunda, katılımcıların yüzde 50,3'ü salgına karşı kişisel tedbirlere "çok dikkat ediyorum", yüzde 46,4 ise "dikkat ediyorum" cevabını verdiği görüldü. Maske kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 75,6, tedbir olarak ellerini sabunla yıkadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 51,8 oldu.

NASIL ETKİLENDİLER ?



Ankete katılanlara salgından nasıl etkilendikleri sorulduğunda ise Katılımcıların yüzde 50,5'i "gelirim azaldı", yüzde 36,2'si "borçlarım arttı" cevabını verirken yüzde 14,9'u ise "işimi kaybettim" cevabını verdi. "Hiçbir şekilde etkilenmedim" diyenlerin oranı ise yüze 12 olarak kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 90,7'si, "Cumhurbaşkanlığı ve hükumetin koronavirüs salgınına yönelik uygulamalarını ne ölçüde başarılı buluyorsunuz" sorusuna "toplu faaliyetlerin kısıtlanması"nı en başarılı uygulama olarak gördü. İkinci sırada yüzde 87,9 ile "iller arası seyahat yasakları", üçüncü sırada ise yüzde 86,7 ile "65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı" sıralandı. Araştırmada, hükümetin salgına yönelik başarı puanı, 100 üzerinden 73,7 olarak hesaplandı.

GELECEKLE İLGİLİ BEKLENTİ

Gelecekle ilgili beklentilerine dair sorular yöneltilen katılımcılardan "kurumlara ve devlete güveniyorum" diyenlerin oranı yüzde 67,6 oldu. "Umutluyum" ifadesine katılanların oranı yüzde 67,4, "kaygılı ve endişeliyim" ifadesine katılanların oranı ise yüzde 43,3 olarak gerçekleşti.

"Salgın sonrası ülkemizde ne kadar sürede her şey normale döner?" sorusuna, katılımcıların yüzde 37,5'i "bir yıldan fazla" cevabını verirken, yüzde 15,9 oranında "0-3 ay", yüzde 14,2 oranında ise "4-6 ay" yanıtı geldi.

EN ÖNEMLİ SORUN

Katılımcıların yüzde 77,6'sı "Size göre koronavirüs salgını dışında ülkemizin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "ekonomi" yanıtını verdi. İkinci sırada yüzde 3,7 oranıyla "terör/güvenlik", üçüncü sırada yüzde 2,7 oranıyla "hükümet/yönetim" cevabı verildi. Şubat 2020'deki araştırmada, salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu "ekonomi" diyenlerin oranının yüzde 70,2 olduğu belirtilmişti.