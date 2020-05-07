Standard and Poor's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Öte yandan, Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında değer kaybettiği bir dönemde, ABD Merkez Bankası (FED) yetkilisinden Türkiye’nin Swap hattı talebine ilişkin açıklama geldi. FED'in bölge başkanlarından Thomas Barkin “Swap hattı anlaşmalarının ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve en yüksek kredi standartlarına sahip olan ülkelerle yapıldığını” söyledi.

FED’in politika belirleyicilerinden olan ve ABD’de başkent Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerini kapsayan FED’in Richmond Bölgesi Başkanı Thomas Barkin, Howard County Ticaret Odası’nın internet üzerinden düzenlediği foruma katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Barkin, Türkiye ya da başka ülkelerle Swap hattı açılıp açılmayacağına ilişkin soruyu cevaplarken, ABD Merkez Bankası’nın bu uygulamasının her ülkeyi kapsamadığını söyledi.

Thomas Barkin, “FED ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve yüksek kredi standartlarına sahip olan ülkelerle Swap hattı anlaşması yapıyor” dedi. Barkin, FED’in başka ülkelere sağladığı imkanların amacının kaynak sağlamak değil piyasaları istikrara kavuşturmak olduğunu vurguladı. Türkiye dahil olmak üzere başka ülkelerin daha geniş gecelik repo imkanına erişimlerinin olduğunu belirtti.