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  4. 28 Nisan 2020 10:26

Takasbank'a ''taşıt ödemesi'' izni

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, iki faaliyet konusunun Takasbank'ın faaliyetleri arasına eklenmesine karar verdi.

Takasbank'a ''taşıt ödemesi'' izni
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Merkez Bankası (TCMB), iki faaliyet konusunun İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) gerçekleştirebileceği faaliyetler çerçevesinde
onaylanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TCMB kararlarına göre, "Taşıt alım satım bedelinin Takasbank aracılığı ile ödenmesi" ve "Tezgahüstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunması" faaliyetleri, Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alındı.

Taşıt alım-satımlarında paranın bir havuzda tutulup, satış sonrasında güvenli şekilde hesaba geçmesi yeni düzenleme ile sağlanacak.

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merkez bankası , araç alım satım , takasbank , faaliyet izni
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