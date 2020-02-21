Tansiyon düşmüyor! Dolar, euro ve altın yine yükselişte

Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, jeopolitik risklerin baskısı altında dün, 6,10 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar kuru, 21 Şubat sabahına da yükselişle başlayarak 6,10'un üzerindekini seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 6,59'da yer alıyor.

Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Dün sabaha 316 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı, bu sabah da prim kazanmaya devam etti. Gram altın, 21 Şubat 2020'ye yüzde 0,49 değer kazancıyla başlayarak 319,27 lira seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 517 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.130 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,32 değer kazanarak 1.625,07 dolar seviyesinde bulunuyor.

7 YILIN ZİRVESİNDE

Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.

Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.