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  4. 20 Ağustos 2018 13:07

TCMB'den Katar desteği hakkında ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan döviz krizi sonrası Katar'dan ilk destek geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası destek sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

TCMB'den Katar desteği hakkında ilk açıklama
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TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Katar merkez bankası arasında, imzalanan swap anlaşması 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalandı" denildi.

Açıklamada ayrıca anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu da belirtildi.
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TCMB, Katar Merkez Bankası ile varılan Swap Anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (QCB) arasında, 17 Ağustos 2018 tarihinde Doha’da düzenlenen bir törenle, ikili bir para takası (swap) anlaşması imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma 3 milyar USD karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalanmıştır. Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır."

AA

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