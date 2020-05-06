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  4. 06 Mayıs 2020 16:08

Ticaret Bakanı Pekcan'dan ''yerel paraları yaygınlaştırma'' mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk konseyi üyeleri ile yaptığı video konferansta Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan ''yerel paraları yaygınlaştırma'' mesajı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Konseyi üye ülkelerinin ekonomi, ticaret ve gümrük bakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, "Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz." dedi.

Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli." diye konuştu.

Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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ekonomi , yerel paralar , pekcan
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