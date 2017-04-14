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  1. 14 Nisan 2017 20:28

''TL'de volatilite daha da düşecek''

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türk lirası hakkında açıklamalarda bulundu.

''TL'de volatilite daha da düşecek''
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem "Türk Lirası`nda volatilite daha da düşecek" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türk Lirası'nda volatilitenin daha da düşeceğini söyledi.

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Ertem, önümüzdeki dönemde Merkez Bankasının kurdaki oynaklık aşağı gittikten sonra çok yüksek yerden fonlama yapacağını düşünmediğini belirterek, "Burada da bir rahatlama olacaktır." diye konuştu.

Ertem, piyasaların referandumda 'evet' sonucunu satın almaya başladığını kaydetti. Ertem, Varlık Fonu'nun Borsa'dan bir liralık hisse alımı olmadığını, KGF ile kredi desteği ve 'Evet' sonucunun satın alınmasının Borsa İstanbul'u atağa kaldırdığını ifade etti.

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