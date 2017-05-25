TMSF Türkiye'nin ikinci en büyüğü oldu

Tasarrauf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Ocak- Mart dönemine ilişkin üç aylık faaliyet raporu açıklandı. Buna göre, mart ayı sonu itibariyle TMSF’ye devredilen şirket sayısı 879’a ulaştı ve bu şirketlerin aktif büyüklüğü ise tam 40 milyar TL.

Raporda söz konusu şirketlerde 44 bin 888 kişinin istihdam edildiği belirtildi.

KİMLER TMSF BÜNYESİNE GEÇMİŞTİ?

TMSF’ye devredilen şirketler arasında, İstikbal mobilyalarının sahibi olan Boydak Holding, Naksan Holding, Orkide yağlarının da sahibi olan Küçükbay Şirketler Grubu ile Kavuklar Holding, Tarkim Havacılık, online satış kuruluşu Tozlu AŞ de bulunuyor.

40 MİLYAR TL İLE NELER YAPILABİLİR?

40 milyar TL günümüz dolar kurundan hesaplandığında 11,2 milyar dolar yapıyor. Peki bu parayla neler yapılabilir?

Avrasya Tüneli (1,2 milyar dolar) – 9 adet

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ( 3 milyar dolar) – 3 adet

Körfez Köprüsü (1.4 milyar dolar) – 9 adet

Marmaray ( 2.2 milyar dolar) – 5 adet

TMSF, DEMİR YOLLARINI GEÇTİ

Fortune 500 Türkiye’nin, 2016 yılında yayımladığı listeye göre şuan TMSF, elinde bulundurduğu şirketlerin aktif büyüklüklerine bakıldığında Türkiye’nin en büyük ikinci şirketi durumunda. 2016 yılında hazırlanan listeye göre aktif büyüklükleri bakımından 47.6 milyar TL’lik değeri ile Türk Hava Yolları ilk sırada yer alırken TCDD 31.5 milyar TL’lik değeri ile ikinci sıradaydı. TMSF böylece TCDD’yi geride bırakmış oldu.

AKTİF BÜYÜKLÜK NEDİR?

Bir şirketin sahip olduğu bütün varlıkları ifade ediyor. Bilançolardaki aktifler tablosu de bu varlıkların parasal değerini göstermekte ve bu tabloda şirketin mevcut değerlerinin yanı sıra , alacakları ve varsa zararları bulunmakta.