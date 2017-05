TMSF'nin el koyduğu altın madeni yeniden açıldı

AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Pektaş: "Biz çevreci madenciliğin her zaman arkasındayız. Bunu her zaman desteklemeye devam edeceğiz"

Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş'ye ait Mastra Altın Madeni 2.5 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başladı.

Demirkaynak Köyü sınırları içindeki maden alanında düzenlenen törende konuşan Ak PartiGümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, açılışın Gümüşhane ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

İşletmenin FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatıldığını anımsatan Pektaş, "Milletvekili olduğumuz zaman bu işletmenin kapalı olduğunu ve yüzlerce hemşehrimizin işsiz kaldığını üzüntü ile öğrendik ve hemen harekete geçtik. Burayı ziyaret ettik ve o gün buranın hızlıca faaliyete geçmesi için çalışmaya başladık." dedi.

Pektaş, işletmenin Gümüşhane'ye ciddi anlamda istihdam sağlayacağını bildirerek, yıl sonuna kadar madende 400 kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Aynı zamanda TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı'nı da yürüttüğünü hatırlatan Pektaş, maden sahalarının açılmasın için maden firmalarına verdiği destek nedeniyle zaman zaman eleştirilere maruz kaldığını ifade etti.

"ÇEVRECİ MADENCİLİĞİN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"

Pektaş, Gümüşhane'nin Osmanlı döneminin en önemli maden işletmelerine sahip olduğunu anımsatarak, " Biz çevreci madenciliğin her zaman arkasındayız. Bunu her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle burada işletmecilik yapan firmalar uzman firmalar. Bizim bu noktada hiçbir endişemiz yok. Biz çevreci madencilik yapıldığı sürece bu firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İstihdamı artırma gayretlerine her zaman destek vereceğiz." diye konuştu.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş Genel Müdürü Salih Güzel de adını gümüş madenlerinden alan ve uzun yıllar Osmanlı madenlerine ev sahipliği yapan Gümüşhane'nin bu açılışla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Koza Altın İşletmeri A.Ş'nin Gümüşhane'de olduğu gibi ülkenin dört bir yanında arama ve tarama faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Güzel, şunları kaydetti:

"Yerin derin karanlıklarında 300-400 metrede tonlarca kayadan elde ettiğimiz ve yeryüzüne çıkarttığımız, gram gram biriktirdiğimiz altını ülkemizin hizmetine sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yüce yaratıcımızın insanlar için yarattığı ve gizlediği madenleri bin 474 çalışanımızla açığa çıkartmak ve insanlarımızın hizmetine sunmak bizler için bir şükür vesiledir. Ocak ayından bu yana yaptığımız işe alımlarla Gümüşhane'ye arzu ettiğimiz desteği vermeye başladık."