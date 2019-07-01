  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 01 Temmuz 2019 10:52

Trump açıkladı; dolar eridi! İşte piyasada yeni haftanın ilk rakamları

Dolar/TL, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinden gelen olumlu haberlerle birlikte düşüşe geçti. Kur bugün 5.69 seviyesinde işlem görüyor.

Trump açıkladı; dolar eridi! İşte piyasada yeni haftanın ilk rakamları
A+ A-

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,6960 seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü 5,75-5,80 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem gününü 0,35 değer kazancıyla 5,7925'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kaybıyla 5,6960 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 6,4610, sterlin/TL ise yüzde 1,8 düşüşle 7,22678 seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,6 azalışla 1,1319, sterlin/dolar 0,2 düşüşle 1,2668 ve dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 96,60 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen olumlu haberler sonrası artan risk iştahı ile pay piyasaların alıcılı seyrettiğini belirterek, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI verilerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,6350'nin gündeme geleceğini kaydetti.

dolar , recep tayyip erdoğan , donald trump , dolar ne kadar , dolar kaç tl
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM