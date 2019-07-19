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  4. 19 Temmuz 2019 00:00

Trump açıklaması sonrası Dolar'da son durum !

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizi sonrası Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları Dolar'ın gerilemesine neden oldu.

Trump açıklaması sonrası Dolar'da son durum !
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Donald Trump'ın Türkiye hakkında yaptığı açıklamanın ardından Dolar/TL kuru geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamasının ardından yurtdışı piyasalarda Dolar/TL, 5,62 seviyelerinde işlem gördü.

Bankalararası piyasada dün 5,70'in altına inen dolar bugün 5,6745'e kadar inmişti. 

Kur 5,69 seviyesinde dengelendi.

Akşam saatlerinde Trump'ın "Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili şu an için yaptırım düşünmüyorum" açıklamasının ardından Dolar/TL kuru yurtdışı piyasalarda saat 21.00 itibarıyla 5,64 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL, 6,35 civarında seyrediyor. 

MERKEZ'İN KARARI BEKLENİYOR

ABD ile ilişkilerin yakından izlendiği piyasalarda Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı kurun yönünde belirleyici olacak.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal'ın ilk toplantısında faizde nasıl adım atacağı merak ediliyor.

Trump'tan Türkiye açıklaması: ''Yaptırım düşünmüyorum''Trump'tan Türkiye açıklaması: ''Yaptırım düşünmüyorum''

 

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