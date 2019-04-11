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  4. 11 Nisan 2019 13:46

Türk Lirası için moral bozan tahmin: Değer kaybedecek !

Dün açıklanan reform paketine yönelik eleştirilerde bulunan Commerzbank, dolar/TL'de yukarı yönlü bir trend izleneceği öngörüsünde bulundu.

Türk Lirası için moral bozan tahmin: Değer kaybedecek !
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı yeni reform paketine ilişkin değerlendirmede bulunan Commerzbank, reform programının itiraz ve ikazlarla beraber geldiğine işaret ederek Türk Lirası'nın önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğini belirtti.

"Dolar/TL paritesinde önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir trend izleneceğini tahmin ediyoruz" görüşünü dile getiren Commerzbank, Albayrak'ın gıda tedarik zinciri konusunda dün ortaya koyduğu reformun, enflasyon ile başa çıkmakta yetersiz kalabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, banka bilançolarındaki belirli sorunlu kredilerin özel bir 'kötü banka' veya girişim fonuna aktarılması planının 'faydalı' olabileceğine değinen Commerzbank, ancak bunun piyasa katılımcılarının 'bu yükümlülüklerin nasıl oluştuğunu unutacakları ve aniden bankaları sağlıklı olarak görecekleri' anlamına gelmediğini vurguladı.
 

İşte grafiklerle ekonomideki yapısal dönüşüm adımlarıİşte grafiklerle ekonomideki yapısal dönüşüm adımları

 


 

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