Türk Lirası'na Rus darbesi

ABD’nin yaptırımları sonrası Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplar sonrası dolar 4.1391 lira ile yeni tarihi zirvesine yükseldi. Euro da aynı şekilde 5.1176 ile rekor kırdı. Yılbaşından bu yana Türk Lirası dolara karşı yüzde 9, Euro’ya karşı da yüzde 12’yi aşkın değer kaybetti. Rus Rublesi de dolara karşı yüzde 5’in üzerinde kayıp yaşadı. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 4.1176, Euro’da ise 5.0900 liradan yapıldı. Türk Lirası’ndaki kayba Borsa İstanbul da eşlik etti. Borsa İstanbul dün günü yüzde 2.16 kayıpla 110 bin 712 puandan tamamladı.

ABD’nin 38 özel ve tüzel kişiyi ek yaptırım listesine dahil etmesi, Rusya’daki önde gelen birçok şirketin 24 saatte dörtte bir erimesine yol açtı. Rublenin Dolar ve Euro karşısında son iki günlük değer kaybı ise yüzde 10’u buldu. İrili ufaklı tüm Rus zenginleri hesaba katıldığında iki günlük şahsi kayıp bilançosu 16 milyar dolara dayandı. Alnus Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Kaya, bankacılık hisselerindeki satışlarla beraber borsada ciddi bir satış dalgası geldiğini belirterek “2 aydır satan yabancıların yanı sıra yerlilerin de satışa geçmesi bunda etkili oldu. 345 işgünü içerisinde sadece 11 gün yüzde 1.5’i aşan (ama hiç yüzde 2.7’yi geçmeyen) kayıpların olduğunu not edelim. Yani bugünkü satış son 1.5 yılda yaşanan yüzde 1 olasılığın gerçekleştiğini gösteriyor” dedi.