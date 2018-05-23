Türk Lirası’nda dün gece ne oldu?

Türk Lirası dün Japon borsalarında yapılan işlemlerle 4.80 seviyesinin üstüne çıktı. Bloomberg'ün haberine göre Gaitame.com analisti Takuya Kanda Lira'nın ilk kez 24 yen seviyesinin altına indiğini söyledi.

Kanda, “Türk Lirası tarihte ilk kez 24 yen seviyesinin altına düşünce Japonya’da kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar stop-loss çalıştırmaya başladı. Çarşamba gecesi hızlanan işlemlerle liranın değer kaybı bir anda yüzde 3’ü aştı. Bu durum Güney Afrika Randı ve Endonezya Rupi’sine de negatif yansıdı.” diye konuştu.

Japon yatırımcılar evdeki faiz oranları yüzde 0 olduğu için başka ülke piyasalarına karşı bir iştah duyuyorlar.