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  4. 06 Kasım 2018 16:37

Türk Lirası'nın değeri yıllık bazda %19 düştü

Türk Lirası'nın değeri, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 19.17 puan ve Yİ-ÜFE bazında 9.51 puan azaldı.

Türk Lirası'nın değeri yıllık bazda %19 düştü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 7.54 puan artarak 69.03'e çıktı. Endeks, eylül ayında 61,49 düzeyinde bulunuyordu. 

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de ekimde bir önceki aya göre 6,63 puan artışla 70.59'dan 77.22'ye yükseldi.

Türk Lirası'nın değeri, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 19.17 puan ve Yİ-ÜFE bazında 9.51 puan azaldı.

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