Türkiye ekonomisi için bir kötü haber daha

OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü yüzde 3.2 büyüme hızını ise yüzde 1.6’ya düşürdü.

OECD bugün yayınladığı “Ekonomik Görünüm” raporunda, geçen yıl Ağustos ayında gerçekleşen ve yılın ikinci yarısında resesyonu tetikleyen finansal şokun ardından verilen güçlü mali teşviklerin 2019 başlarında ekonomik daralmayı yavaşlattığını belirtti. Ancak 31 Mart yerel seçimleri sonrası yatırımcı tarafındaki belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti.

Raporda, iş ve hanehalkı duyarlılığının da giderek artan belirsizlikten etkilendiği belirtildi.

İç ve dış güveni zedeleyecek herhangi yeni bir şok yaşanmaması halinde 2019’un ikinci yarısından itibaren bir toparlanma öngören OECD, buna rağmen 2019 ve 2020’deki GSYH’nin 2018 seviyesinin altında kalacağı tahmininde bulundu.

OECD tüketici, işletme ve yurtiçi ve uluslararası yatırımcıların yeniden güveninin kazanılması için öngörülebilir ve nitelikli ekonomi politikalarının ve piyasa kurumlarının kredebilitesinin önemini de vurguladı. OECD, Merkez Bankası’nın(TCMB) net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden yapılandırması ve kredibilitesini artırması gerektiğini belirtti.

Ayrıca OECD, Mart ayındaki aşağı revizyonun ardından dünya ekonomisinin yüzde 3.3 olan 2019 büyüme tahminini yüzde 3.2’ye düşürürken; 2020 için yüzde 3.4 olan büyüme tahminini ise değiştirmedi.