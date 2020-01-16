Türkiye ekonomisi için kritik uyarı

Reuters’ın 52 analistin katılımı ile düzenlediği anketteki medyan (ortanca) tahminlere göre 2019 yılının ortasına kadar art arda üç çeyrek dönemde daralan ekonominin, 2019’da yüzde 0.2 ile hafif büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) büyüme hedefi 2019 için yüzde 0.5, 2020 ve 2021’de yüzde 5 öngörüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil hükümet yetkilileri bu yıl sık sık Merkez Bankası’nı (MB) toparlanmaya yardımcı olmak için politika faizini düşürmeye çağırmıştı. MB son dört toplantıda faizleri 12 puan düşürerek yüzde 12’ye kadar çekti.

Büyüme beklentileri

Ankete göre ekonominin 2020’de yüzde 2.8, 2021’de ise yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

Bu yıl için tahminler yüzde 1.4 ila 4.6 bandında yer alıyor.

Türkiye’nin ekonomik büyümesi son yirmi yılda ortalama yüzde 5 civarında bulunuyor. Ancak 2018 krizi nedeniyle lira dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybedip enflasyon yükselirken, ithalat büyük ölçüde düşüş kaydetti. Geçen yıl ise liradaki değer kaybı yaklaşık yüzde 11 oldu.

Enflasyonda da hedef şaşabilir

Ankete göre Ekim 2018’de 15 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra aralıkta yüzde 11.84 seviyesinde bulunan enflasyonun ise daha da düşüş kaydetmesi bekleniyor. Ekim 2018’de enflasyon yüzde 25.24 seviyesine ulaşmıştı.

Reuters anketinde 15 ekonomistten gelen medyan (ortanca) tahminlere göre 2020 için enflasyon beklentileri bir önceki anketteki yüzde 10.5’ten yüzde 9.5’e, 2021 için ise yüzde 10’dan yüzde 9’a revize edildi.

YEP’te 2020 enflasyon tahmini yüzde 8.5, 2021 tahmini yüzde 6 seviyesinde bulunuyor.

Faizde 175 baz puan indirim beklentisi

Ankette üç ay önce yüzde 13 seviyesinde bulunan 2020 yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 10.25’e revize edilmiş durumda. Bu mevcut politika faizinin 175 baz puan indirileceği beklentisi anlamına geliyor.