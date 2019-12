''Türkiye kara para aklama ve terör finansmanı konusunda uyarıldı''

G-7 ülkelerinin 1989 yılında kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla kurduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’ye ‘standartlarını yükseltme’ uyarısında bulundu. Kurumun son raporunda, Türkiye’nin ‘kara para aklamaya ve terörün finanse edilmesine karşı mücadelede ciddi eksiklikleri bulunduğu’ ifadeleri yer aldı. Raporda, Türkiye’nin bir yıllığına izleme sürecine alındığı, önümüzdeki bir yılda eksikliklerini gidermemesi halinde de ‘uluslararası gri listeye alınabileceği’ belirtildi.

11 KRİTERİN DOKUZUNDA İLERLEME İSTENDİ

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, FATF raporunda ‘Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda karşı karşıya bulunduğu riskleri anladığı ancak bu suçlarla mücadele konusunda ciddi eksiklikleri bulunduğu’ tespitinin yapıldığını yazdı. Raporda, Türkiye’nin, bu suçlarla etkili mücadele için konulan 11 kriterin dokuzunda ‘temel’ veya ‘önemli’ ilerleme kaydetmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, Türkiye’nin bir dizi terör şüphelisini yargıladığı ancak savcıların terörün finansmanı veya kara para aklama suçlamalarına yeterince öncelik vermediği savunuldu. Raporda bu durumun, ‘finansörlerin belirlenmesi ve uluslararası terörist grupların daha geniş destek ağının daha iyi anlaşılması konusunda fırsatın kaçırılmasına sebep olduğu’ belirtildi. FATF raporunda, Türkiye’nin İran, Kuzey Kore ve Taliban’la ilgili BM yaptırımlarını uygulamadığı veya uygulamakta geciktiğine dair endişeler de sıralandı.

GRİ LİSTE RİSKİ: YATIRIMCI GÜVENİ AZALACAK

Habere göre, FATF bu eksiklikler nedeniyle Türkiye’yi bir yıl boyunca inceleme sürecine alacak. Haberde, Türkiye’nin bir yılın sonunda ilerleme kaydetmemesi halinde, Pakistan, Yemen ve Moğolistan gibi ülkelerin bulunduğu ‘uluslararası gri listeye’ alınacağı belirtildi. Financial Times, böyle bir durumun Türkiye’nin yabancı finansman çekme becerisine zarar verebileceği yorumu yaptı. New American Security isimli düşünce kuruluşundan Elizabeth Rosenberg ise gazeteye değerlendirmesinde, çok az sayıda ülkenin izleme sürecine alındığına dikkat çekerek, “Düşük not almak, yatırımcıların yargı sistemine duyduğu güveni etkileyecektir” dedi.

’15 TEMMUZ DENGEYİ BOZDU’

Raporda, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin öncelikleri üzerinde olumsuz etki yarattığı, yargı sisteminin iş yükünün bu süreçte çok arttığı ve darbe girişimiyle doğrudan ilgisi bulunmayan grupların finansmanına ilişkin soruşturmaların gözardı edildiği yorumu da yer aldı. Ancak FATF, ‘bu dengesizliğin, Türkiye’nin risk profili veya kendi risk değerlendirmesiyle uyumlu olmadığı’ tespitinde bulundu.

‘ANKARA RAPORU ENGELLEMEK İSTEDİ’

Financial Times, konu hakkında bilgi sahibi iki ayrı kaynağa dayanarak, Türkiye’nin rapordan çok rahatsız olduğunu ve raporun yayımlanmasını engellemek için FATF üyelerine lobi yaptığını öne sürdü. Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan haber için görüş almak istediğini ancak soruların yanıtsız kaldığını da yazdı.

FATF NEDİR?

Türkiye’ye yukarıdaki uyarıyı yapan kurum G-7 ülkeleri tarafından 1989 yılında, kara pakla aklama, terörün finansmanı ve uluslararası mali sistemin bütünlüğüne karşı başka tehditlerle mücadele etmek için OECD bünyesinde kuruldu.