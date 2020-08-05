''Türkiye'de iflaslar yüzde 31 artacak''

Euler Hermes, dünya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 86.4’ünü temsil eden 44 ülkeyi kapsayan “Küresel İflas Endeksi”ni güncelledi.

Endekse göre, 2021 yılı sonunda geriye dönük iki yıllık dönemde iflaslar ortalama yüzde 35 artışla rekor kıracak. İflasların önemli bir kısmının 2020 yılı sonunda ve 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Karantina önlemlerini hafifletmeye başlayan ülkelerde hayata geçirilen farklı stratejiler ise iflasları geciktirecek.

ABD İLK SIRADA

Covid-19 salgınının etkisiyle 2021 sonuna kadar rekor kırması beklenen iflaslarda bu yıl liderliği ABD üstlenecek. 2021 yılında ise Avrupa ve Hindistan’ın iflaslarda başı çekeceği öngörülüyor. Endekse göre 2021yılında iflaslarda 2019’a göre ABD’de yüzde 57, Brezilya’da yüzde 45, İngiltere’de yüzde 43, İspanya’da yüzde 41, Çin’de yüzde 40, İtalya’da yüzde 27, Belçika’da yüzde 25 ve Fransa’da yüzde 25 artış bekleniyor.

ZOMBİLERE DİKKAT

Raporda bu oran Türkiye için yüzde 31 olarak öngörüldü. Rapordaki tahminlere göre, Türkiye’de iflas eden şirket sayısı bu yıl yüzde 22 artışla 17 bin 200, 2021’de ise yüzde 7 artışla 18 bin 400 adet olacak. Sonuçlarını değerlendiren Euler Hermes Türkiye Üst Yöneticisi Ahmet Ali Bugay, “Politika yapıcılar artık çok daha hassas bir dengeyi yönetmek zorunda. Dengeleyici önlemlere erken son vermek ve küresel ekonominin geç toparlanması durumu daha da kötüye götürebilir. Diğer yandan şirketlere sağlanacak desteklerin artırılması iflasları sınırlayabilir. Bu da orta ve uzun vadede zombi şirketlerin artmasına neden olabilir” dedi. Bugay, ayrıca alacak sigortasının öneminede dikkat çekti.