Türkiye'nin dış borcu korkutuyor

TCMB, Mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç gelişmelerini açıkladı. Buna göre, 2017 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,2 artışla 102,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,5 artarak 60 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,8 artarak 42,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,3 artarak 15,3 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı önemli bir değişiklik göstermeyerek 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,8 artarak 18,3 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,9 artarak 13,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,1 artışla 34,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,4 artarak 16,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,8 artarak 85,5 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,9 artarak 50,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,7 artarak 51,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 34,5 azalışla 2017 Mart sonu itibarıyla 112 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 257 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,4’ü ABD doları, yüzde 30,5’i Avro, yüzde 15,4’ü TL ve yüzde 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2017 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün yüzde 16,4, Merkez Bankası’nın yüzde 0,5, Özel Sektör’ün ise yüzde 83,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.