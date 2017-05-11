Türkiye'ye 1,7 milyar dolarlık yatırım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerden derlenen bilgiye göre, yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım tutarı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 43'lük artışla 1 milyar 698 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 1 milyar 188 milyon dolar düzeyindeydi.

Bu yılın ilk çeyreğinde yurt içinde yerleşikler yurt dışına 832 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaparken, geçen yılın aynı döneminde bu tutar 816 milyon dolar olmuştu.

YATIRIMLARIN YARISI İSPANYA'DAN

Türkiye'de doğrudan sermaye yatırımlarının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ocak-mart döneminde en fazla yatırım yapan ülkeler sırasıyla İspanya, Azerbaycan, Hollanda, Avusturya ve Almanya oldu.

Bu yılın ocak-mart döneminde yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'deki 1,7 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımlarının yüzde 55'lik bölümü (939 milyon dolar) İspanya tarafından yapıldı. Bu sermaye girişi İspanya'nın en büyük bankalarından BBVA'nın (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), Garanti Bankası'nı satın almasından kaynaklanmıştı.

Üç aylık dönemdeki yatırımların yüzde 11,4'ü (193 milyon dolar) Azerbaycan, yüzde 6,2'si (106 milyon dolar) Hollanda, yüzde 5,6'sı (95 milyon dolar) Avusturya ve yüzde 3,5'i (60 milyon dolar) Almanya tarafından yapıldı.

YURT İÇİ YERLEŞİKLER YATIRIMLARININ 4'TE 1'İNİ HOLLANDA'YA YAPTI

Yurt içi yerleşiklerin bu yılın ilk çeyreğine yurt dışına yaptığı doğrudan yatırımlarda ilk sırayı 204 milyon dolarla (yüzde 24,5) Hollanda aldı.

En fazla yatırım yapılan ülkeler arasında Hollanda'yı 88 milyon dolarlık (yüzde 10,6) yatırımla Almanya ve 84 milyon dolarlık (yüzde 10,1) yatırımla

İngiltere takip etti.

YABANCILAR BANKALARA, YERLİLER GAYRİMENKULE YATIRIM YAPTI

Yabancı yatırımcılar üç aylık dönemde Türkiye'deki yatırımlarının yüzde 54'ünü bankacılık, yüzde 13,1'ini madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 5,2'sini elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 4'ünü toptan ve perakende ticaret, yüzde 3,2'sini kağıt ve kağıt ürünleri imalatı sektöründe gerçekleştirdi.

Bu dönemde bankacılık sektörüne 919 milyon dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne 223 milyon dolar, elektrik üretim ve dağıtımı sektörüne 89 milyon dolar, toptan ve perakende ticaret sektörüne 68 milyon dolar oldu.

Yerli yatırımcılar ise ilk çeyrekte yurt dışı yatırımlarının yüzde 28,9'unu gayrimenkul ve yüzde 22'sini madencilik sektöründe yaptı.

Aynı dönemde gayrimenkul sektörüne 240 milyon dolar ve madencilik sektörüne 183 milyon dolar tutarında yaptırım gerçekleştirildi.