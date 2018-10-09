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  4. 09 Ekim 2018 10:51

UBER Türkiye'de vergi vermeye başladı

ABD merkezli şirketin, Maslak Vergi Dairesi'ne kazandığı komisyon bedelini ödemeye başladığı ortaya çıktı. Uber ile taksi şoförleri arasındaki aylardır süren kriz sürerken, taksi şoförleri Uber'i 'ekmekleriyle oynamakla' suçluyor.

UBER Türkiye'de vergi vermeye başladı
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Türkiye'de vergi vermediği gerekçesiyle faaliyetleri yasaklanan Uber'in Maslak Vergi Dairesi'ne kazandığı komisyon bedelini ödemeye başladığı ortaya çıktı.

Uber ile taksi şoförleri arasındaki aylardır kriz sürüyor. Özellikle taksi şoförleri, Uber'i 'ekmekleriyle oynamakla' suçlarken ABD merkezli şirketin Türkiye'deki kazançlarıyla ilgili yüzde 20'lik gelirin vergisini ödememesi de en çok eleştirilen noktalardan birisiydi.

Habertürk'ün haberine göre, adresini Hollanda Amsterdam olarak gösteren Uber, Maslak Vergi Dairesi'ne Türkiye'den kazandığı yüzde 20'lik komisyonun bedelini ödemeye başladı.

Uber'in vergi dekontu şu şekilde yayımlandı:

 

 

 

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