Ünlü ekonomistten ürküten yorum: 2019 zor geçecek

Bir üniversitenin düzenlediği panelde konuşan Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Eğilmez 2019 yılında dış kaynak bulmanın zorlanacağını belirtti.

“2018´DE TÜRKİYE’Yİ EN ÇOK TL’DEKİ DEĞER KAYBI ETKİLEDİ”

Panelde konuşan Dr. Mahfi Eğilmez, 2018 yılında Türkiye´yi en çok TL´deki değer kaybının etkilediğinin altını çizerek, “Türk Lirası´ndaki değer kaybı birkaç anlamda çok ciddi etki yarattı. Bunlardan biri enflasyonun çok etkilenmesi oldu. Çünkü biz üretimimizde ağırlıklı olarak “ithal girdi” kullanıyoruz. Bu yüzden ithal maliyetlerimizi müthiş şekilde arttırdı” ifadelerini kullandı.

DHA'nın aktardığına göre, döviz kurlarında yükselme başladığında insanların paralarındaki erimenin önüne geçebilmek için dövize yöneldiklerini söyleyen Eğilmez, güven kaybının yaşandığını ve karar alıcıları en çok döviz kurunun etkilediğini vurguladı. Dolayısıyla dolardaki artışın güvende ciddi bir düşüşe neden olduğunu ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin çok yüksek bir korelasyon katsayısına sahip olduğunu belirtti.

“KARAR ALICILAR CİDDİ GÜVEN KAYBIYLA KARŞILAŞTI”

Benzer bir durumun perakende ticaret sektöründe olduğunu söyleyen Dr. Mahfi Eğilmez, “Dövizdeki yükseliş, perakende ticarette de güven endeksini çok olumsuz etkilediğini net bir şekilde görüyoruz. Özellikle 2018´in ilk 11 ayında karar alıcılar çok ciddi bir güven kaybı ile karşılaştı. Dolayısıyla insanlar ekonomiye güven duymamaya başladığı zaman yatırım yapmayı bırakıyorlar.” dedi.

2019 İŞSİZLİK DAHA DA ARTABİLİR

Döviz kurunun 3.78´den 4.20’ye gelmesinin çok büyük tehlike olmadığını, ancak 3.78’den birden bire 7.20’lere yükselmesinin çok ciddi etkiler yarattığını sözlerini ekleyen Eğilmez, Merkez Bankası’nın Tüketici Fiyatları Endeksini hedeflemesinin yanlış olduğunu C Endeksini esas alması gerektiğini savundu. 2018´de sanayide üretimin düştüğünü, işsizlik oranlarının arttığı verileri paylaşan Eğilmez 2019´da Türkiye´de büyümenin eksi yönde olacağını ve işsizliğin daha da artacağını savunarak “2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak, şirketler için zor geçecek” şeklinde konuştu.