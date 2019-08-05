Vakıf Katılım'dan konut kredisinde faiz indirimi

Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamaya göre, oran, 250 bin TL-500 bin TL arası tutarlar için yüzde 1,19 olarak, 500 bin TL-1 milyon TL arası tutarlar için yüzde 1,29 olarak, 1 milyon TL ve üzeri tutarlar için yüzde 1,39 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla konut finansman oranını 250 bin TL’ye kadar olan tutarda yüzde 0,99 seviyesine indirdiklerini, bu sayede bir taraftan konut stokunun eritilmesine, bir taraftan da düşük maliyetle ev almak isteyenlere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Vakıf Katılım olarak temel misyonlarının sektörle ve ülkeyle büyümek olduğunu belirten Göktaş, “Bu vizyon doğrultusunda reel ekonominin daha da güçlenmesine katkı sağladığımız için mutluyuz. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararıyla birlikte piyasalarda görülen olumlu gelişmeler, ekonominin tüm taraflarının çalışmalarında ortaya koyacağı gayret ve özenle artarak devam edecek. Tüm dünyada faiz indirimleri söz konusu. Ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin daha da güçlenmesi için TCMB tarafından yapılan faiz indiriminin yerinde olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.