Vatandaşın bankalardaki mevduatlarına devlet el mi koyacak ?

Dolar ve Euro'daki artışı yorumlayan ekonomist Atilla Yeşilada, Twitter'dan çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Yeşilada, "ABD’de mukim bir sivri akıllı dolar 7.10 olacak demiş. Bir başka deha da “enflasyon %41 olmazsa anırırım” diye ilave etmiş. Bana mesaj atıp fikrimi soruyorlar. Başka mesajlar da var, bankalar batıyor, paramı sistemden çekeyim mi, kambiyo rejimi değişecek, mevduata el koyacaklar. Kimse durumun vehametinin farkında değil, toplum bunu konuşuyor. Ciddi bir korku var" dedi.

TL yeni güne ağır kayıplar vererek başladı. Dolar henüz ilk işlemlerde 6.25'i görürken, euro 7.16 liraya çıktı. Sert yükselişlerin ardından dolar 6 liranın altına, euro 7 liranın altına geriledi.

Artış Türkiye'nin gündemine damva vurdu. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada da sosyal medyada yayılan vahim bir söylentiyi gündeme taşıdı ve 'duruma' müdahale edilmesini istedi. Söylentiyle halkın korkutulup bezdirildiğini belirten Yeşilada, 'FETÖ'den daha kötü' diyerek şunları aktardı:

'KİMSE DURUMUN VEHAMETİNİN FRAKINDA DEĞİL'

-Kimse durumun vehametinin farkında değil, toplum bunu konuşuyor. Ciddi bir korku var. İnanmayacağınız sosyal seviyede insanlar arayıp "paramı çekeyim mi?" diye soruyor.

-ABD’de mukim bir sivri akıllı dolar 7.10 olacak demiş. Bir başka deha da “enflasyon %41 olmazsa anırırım” diye ilave etmiş. Facebook’u açtım, bana da göndermişler, fikrimi soruyorlar. Başka mesajlar da var, bankalar batıyor, paramı sistemden çekeyim mi, kambiyo rejimi değişecek, mevduata el koyacaklar. Akl-ı selimiyle tanıdığın Sayın Durmuş Yılmaz’a da teessüf ederim: Devlet emekli maaşlarını ödememezlik yapmaz, ama ödediği parayla bir somun ekmek alamazsınız, o başka birşey.

-Bunları yazanlar ve yayanlar vatan haini, kötü niyetli ve bozguncudur. Düşünce özgürlüğüne tüm kalbimle ve adeta limitsizcesine inanmama rağmen, bunları yakalasam kendi ellerimle mapusa atmaktan çekinmem, çünkü masum insanların aklı ve ekmeğiyle oynuyorlar. Tıka basa dolu sinema salonunda “Yangın var” diye bağırmak ifade özgürlüğü değildir, ulan!

-Bu ülkenin topraklarında insanımı en salak tevatürlere inanıp, orda cillop gibi otoBES’ten beleş para kazanmak varken, bitcoin’de FOREX’de, Çiftlikbank’ta gö..nü kaybetmeye iten genetik bozukluk yaratan kimyevi maddelere küfrederek kendimi iktidarı savunan bir makale yazarken buluyorum.

-Ben Erdoğan’ın kambiyo rejimini değiştireceğine, mevduata el koyacağı, ya da buna benzer kural ve piyasa dışı bir davranışa yelteneceğine asla inanmadığım gibi, son bir hafta içinde bu soruyu soran bir dünze yabancı fon yöneticisine de aynı şeyi anlatarak kariyerimi de taşın altına koydum.

-Erdoğan 15 yıldır ter dökerek toplumun kenarında yaşayan, ezik ve fakir İslamcı-muhafazakar kitleyi kentlere ve toplumun merkezine taşıdı. Bahsedilen fiiller önce bu kitleyi mağdur edip, köyüne geri döndürür. İddiaya girerim, tüm TÜSİAD üyelerinin F/X borçları hedgelidir, ama tek bir KOBI opsiyon, forward, swap ve futuresın ne anlama geldiğini bilmiyordur. Sermaye kontrolleri mega-projeleri yarım bıraktırır. Erdoğan’ın sadık dostları müteahhitleri Magnitsky Yasası kapsamına sokup Edirne’nin Batısı’na çıkamaz hale getirir.