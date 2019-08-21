Vatandaşın cebinden özel sektöre servet aktı

Maliye Bakanlığı’nın bütçe harcama rakamlarına göre, devletin hizmet alımı için özel sektöre harcadığı para 10 yılda yüzde 600 arttı. Ortaya çıkan rakamlara göre, devletin harcadığı para 2019 yılı boyunca hiçbir ay 1,6 milyar liranın altına düşmedi.

Özel şirketlere hizmet alımı yoluyla yapılan işlerin karşılığı olarak yedi ayda 15.2 milyar lira ödendi. Maliye Bakanlığı’nın bütçe harcama rakamlarına göre, hizmet alımı karşılığı yapılan ödemeler 2019 boyunca hiçbir ay 1.6 milyarın altına düşmedi.

Ocak ayındaki 1.6 milyar liralık ödeme, şubatta 2.2 milyar, martta 2.1 milyar, nisanda 2.2 milyar, mayısta 1 milyar, haziranda 1.3 milyar, temmuzda 1.2 milyar lira oldu. Bu rakamlarla yıllık 25.4 milyar lira ayrılan hizmet alımı için temmuz sonuna kadar bütçeden 15.2 milyar lira aktarıldı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre son on yıldaki hizmet alımı harcaması yüzde 600’e yaklaştı. 2008 yılında 3.3 milyarlık hizmet alan devletin, 2018 yılı sonunda hizmet alımı harcaması yedi katı artışla 22.7 milyar oldu.

Devletin özel sektörden hizmet alımı yaptığı işlerden bazıları şöyle:

“Etüt-proje bilirkişi ekspertiz, araştırma ve geliştirme, bilgisayar hizmeti, müteahhitler hizmetleri, harita yapım ve alım, enformasyon ve raporlama, danışma yönetim ve işletim, temizlik hizmeti, özel güvenlik hizmeti, iş sağlığı ve güvenliği, çağrı hizmeti, haberleşme, taşıma ve kiralar.”2019 boyunca bu hizmetlerden en fazla ödeme 8 milyar lira ile müşavir firma ve kişilere olurken bunun 7.7 milyarının aktarıldığı hizmet için bir açıklama yapılmadı, bu hizmet alımı sadece “Diğer” olarak tanımlandı.

Bu kalemi, yolcu ve yük taşıma hizmet alımı için yapılan 2.7 milyarlık harcama izledi. Hemen her başlığın altında yer alan ve yüksek tutarların aktarıldığı “Diğer” bölümleri de harcamaları sınıflandırmaya yetmedi.

Bunların dışında “Diğer hizmet alımları” ismiyle yeni bir ana başlık daha açıldı. Bu başlık altında aktarılan en büyük tutar da yine “Diğer” oldu.

