Ve dolar 7 lirayı test etti

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7330 liradan, avro 6,5730 liradan güne başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'ta yaptığı konuşma ve ABD Başkanı Trump'ın alüminyum ve çelikte Türkiye'ye uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi talimatı doları uçurdu.



Bu gelişmelerin üzerine Dolar/TL bugün öğleden sonra tarihi zirve olan 7 seviyesini test ettikten sonra saat 16.53 itibariyle 6,57 civarında işlem görüyor.

Euro/TL 7,50 civarında seyrediyor.

BIST100 endeksinde ise değer kaybı yüzde 7'yi aştı. Endeks 91 bine kadar geriledi.

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Türk Lirası'nda sert değer kaybı sürüyor. Dün ABD ile görüşmelerin sonucuna ilişkin belirsizliğin etkisiyle 5,47 seviyesine doğru çıkan dolar/TL, Fitch Ratings'in açıklamaları sonrası kapanışa doğru 5,50'nin hemen altında dengelenmişti.

ERDOĞAN: DOLARLARI BOZDURUN



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kurdaki yükselişle ilgili olarak, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi. Erdoğan vatandaşlara yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısı yaptı.

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"BİZİM ALLAHIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde Rize'de yaptığı açıklamada ise "Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" dedi.