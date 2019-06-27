Vergi sistemi yeniden değişiyor! Üst dilim %35'ten %50'ye çıkıyor!

Reuters'ta yer alan habere göre hükümet yeni vergi sistemi üzerindeki çalışmalarını tamamladı buna göre şirketlerin daha rahatlayabilmesi için kurumlar vergisi düşürülüyor.

Üzerinde çalışılan yasaya göre 2018-2020 yılları için yüzde 22'ye çıkarılan kurumlar vergisi 2020 yılı sonuna gelmeden yüzde 20'ye indirilecek.

Kurumları yavaşlayan ekonomiye karşı desteklemeyi planlayan vergi indirimini erkene çekecek bu düzenleme ilk yapıldığı dönemde yılda yaklaşık 6.4 milyar TL’lik ek gelir öngörmüştü.

Üzerinde çalışılan yeni gelir vergisi taslağına göre ise , “Vergi dilimleri halen değerlendiriliyor ama bunun yanı sıra özellikle geliri yıllık 1 milyon liranın üzerinde olanların vergisinin yüzde 50’ye yakın bir oran olması gündemde” dedi.

Yani yıllık geliri 1 milyon TL'nin üzerinde olan isimler için vergini yüzde 50'ye yakın bir oran olması bekleniyor.

MEVCUT GELİR VERGİSİ NASIL İŞLİYOR?

Şu anda yıllık geliri yüzde 148 bin TL’den fazla olan bir kişiden 148 bin TL’ye kadar 36 bin 260 TL sabit ücret bu miktarın üstünden ise yüzde 35 gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Bu dilim en yüksek gelir vergisi dilimi.

Yıllık geliri 18 bin TL’den düşük olanlardan yüzde 15 gelir vergisi alınıyor.





